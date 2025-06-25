По итогам саммита НАТО не упомянули о вступлении Украины в альянс

В заявлении НАТО по итогам саммита нет информации о вступлении Украины в альянс

По итогам саммита в Гааге НАТО пообещали продолжить оказание военной поддержки Украине, однако не упомянули о возможности ее приема в альянс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организации по результатам встречи.

«Союзники подтверждают свои прочные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей собственной...» — говорится в тексте документа.

Сообщается, что при расчете оборонных расходов страны — члены альянса будут учитывать прямые взносы на нужды Киева. При этом перспектива вступления Киева в состав Североатлантического альянса в тексте не упоминаются.

До этого политолог Константин Блохин рассказал «Газете.Ru» о том, что члены НАТО считывают усталость президента США Дональда Трампа от Украины. По его словам, от Украины невозможно получить никакой прибыли, и Вашингтон уже в этом убедился. Поэтому Трампу все менее интересно влезать в украинский кризис.

Ранее в коммюнике по итогам саммита НАТО не высказались о членстве Украины в альянсе.