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Слуцкий заявил, что Нилова исключили из ЛДПР

Слуцкий: президиум Высшего совета ЛДПР принял решение об исключении Нилова
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Пресс-служба ЛДПР

Вопрос об исключении главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова из партии и фракции «ЛДПР» есть в повестке заседаний высшего совета партии и фракции. Об этом сообщил руководитель фракции «ЛДПР», председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам заседания ГД, его комментарий есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«В мой адрес поступили обращения <...> с предложением исключить Нилова из партии. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», — заявил он.

По словам Слуцкого, озвученные принципы были установлены основателем партии Владимиром Жириновским. Он добавил, что 25 июня президиум Высшего совета принял решение об исключении Нилова из партии. Он подчеркнул, что решение было принято абсолютным большинством голосов.

До этого сообщалось, что причиной возможного решения может быть продолжительный конфликт депутата с членом Высшего совета, первым замруководителя центрального аппарата ЛДПР и депутатом Мосгордумы Марией Воропаевой. Информацию об этом подтвердила заместитель главы центрального аппарата партии Элеонора Кавшар.

Сам Нилов отметил, что получил приглашение на заседание фракции. По его словам, в законе и регламенте Госдумы не предусмотрена процедура исключения из фракции. Он назвал происходящее «фатальнейшей ошибкой», допущенной, по его мнению, «профнепригодными специалистами из окружения председателя партии».

Ранее депутата от ЛДПР исключили из состава Госдумы за прогулы.

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