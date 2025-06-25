ЛДПР исключит из партии депутата Нилова

ЛДПР и ее парламентская фракция 25 июня рассмотрят вопрос об исключении председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова. Об этом сообщает РБК со ссылкой па источники в партии.

По данным издания, на заседании Высшего совета ЛДПР Нилова, вероятно, исключат из партии. Причиной возможного решения называется продолжительный конфликт депутата с членом Высшего совета, первым замруководителя центрального аппарата ЛДПР и депутатом Мосгордумы Марией Воропаевой. Затем этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции ЛДПР в Госдуме. Информацию об этом подтвердила заместитель главы центрального аппарата партии Элеонора Кавшар.

Сам Нилов сообщил, что получил приглашение на заседание фракции. По его словам, в законе и регламенте Госдумы не предусмотрена процедура исключения из фракции. Он назвал происходящее «фатальнейшей ошибкой», допущенной, по его мнению, «профнепригодными специалистами из окружения председателя партии». Нилов заявил, что действия руководства нанесли ЛДПР «непоправимый ущерб».

В апреле Коллегия по административным делам Верховного суда России отказалась рассматривать жалобу депутата Юрия Напсо, досрочно лишённого полномочий за прогулы. Он также представлял фракцию ЛДПР.

Ранее депутата от ЛДПР исключили из состава Госдумы за прогулы.