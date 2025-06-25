На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЛДПР исключит из партии депутата Нилова

РБК: ЛДПР рассмотрит вопрос об исключении из партии депутата Госдумы Нилова
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

ЛДПР и ее парламентская фракция 25 июня рассмотрят вопрос об исключении председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова. Об этом сообщает РБК со ссылкой па источники в партии.

По данным издания, на заседании Высшего совета ЛДПР Нилова, вероятно, исключат из партии. Причиной возможного решения называется продолжительный конфликт депутата с членом Высшего совета, первым замруководителя центрального аппарата ЛДПР и депутатом Мосгордумы Марией Воропаевой. Затем этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции ЛДПР в Госдуме. Информацию об этом подтвердила заместитель главы центрального аппарата партии Элеонора Кавшар.

Сам Нилов сообщил, что получил приглашение на заседание фракции. По его словам, в законе и регламенте Госдумы не предусмотрена процедура исключения из фракции. Он назвал происходящее «фатальнейшей ошибкой», допущенной, по его мнению, «профнепригодными специалистами из окружения председателя партии». Нилов заявил, что действия руководства нанесли ЛДПР «непоправимый ущерб».

В апреле Коллегия по административным делам Верховного суда России отказалась рассматривать жалобу депутата Юрия Напсо, досрочно лишённого полномочий за прогулы. Он также представлял фракцию ЛДПР.

Ранее депутата от ЛДПР исключили из состава Госдумы за прогулы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами