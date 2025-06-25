Yle: депутата родом из России Девяткина исключили из левой партии в Финляндии

Депутата российского происхождения Ивана Девяткина, входящего в состав городского совета финской Лаппенранты, исключили из партии Левый союз. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

«Меня исключили из всей партии, хотя я хотел остаться ее членом и представлять левые ценности», — заявил он.

Представители партии официально не подтвердили исключение Девяткина и сообщили, что это конфиденциальная информация. Политик отметил, что будет готов к сотрудничеству с партией, если она к этому готова.

На данный момент Девяткин является единственным членом своей собственной фракции «За инклюзивную демократию».

В конце мая сообщалось, что Девяткина исключили из фракции партии Союз левых сил (СЛС) городского совета Лаппеенранты в Финляндии. Причиной такого решения стало «неподобающее поведение» на одном из заседаний. Также, по информации журналистов, политик якобы совершал действия, противоречащие ценностям СЛС.

Девяткин стал депутатом городского совета Лаппеенранты в апреле 2025 года. Изначально он собирался участвовать в выборах от Социал-демократической партии Финляндии, но его исключили из соответствующих списков. Причиной послужила неспособность политика «четко осудить» специальную военную операцию РФ на Украине.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили, что президент Финляндии Александер Стубб «заражен русофобией».