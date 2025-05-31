В Финляндии из фракции горсовета исключили депутата российского происхождения

Депутата российского происхождения Ивана Девяткина исключили из фракции партии Союз левых сил (СЛС) городского совета Лаппеенранты в Финляндии. Об этом сообщает Yle.

В материале со ссылкой на официальное заявление фракции отмечается, что Девяткина решили исключить в связи с «неподобающим поведением» на одном из заседаний. Также, по информации журналистов, политик якобы совершал действия, противоречащие ценностям СЛС.

Иван Девяткин стал депутатом городского совета Лаппеенранты в апреле 2025 года. Изначально он собирался участвовать в выборах от Социал-демократической партии Финляндии, но его исключили из соответствующих списков. Причиной послужила неспособность политика «четко осудить» специальную военную операцию РФ на Украине.

В результате Девяткин избрался от Союза левых сил. Он получил известность, активно выступая против закрытия российско-финской границы.

Как выяснили авторы статьи, депутат намерен и дальше заниматься муниципальной политикой в Лаппеенранте. Более того, он собрался создать собственную фракцию в городском совете.

«Я намерен и дальше оставаться членом партии [СЛС]», — подчеркнул Девяткин, комментируя ситуацию.

23 мая в министерстве обороны Финляндии сообщили о подготовке проекта постановления о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан РФ и Белоруссии. В настоящее время документ находится на рассмотрении экспертов.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили, что президент Финляндии Александер Стубб «заражен русофобией».