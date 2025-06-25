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В ЛДПР отметили усталость европейских избирателей от русофобии

Депутат Слуцкий: избиратели в Европе устали от украинского конфликта и русофобии
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Matt Dunham/AP

Европейские избиратели устали от конфликта на Украине и русофобии. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «ЛДПР», председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Европа, действительно, устала от украинского конфликта. Однако это касается только простых избирателей, которые сегодня в большинстве своем отдают голоса за правые и национал-ориентированные политические силы в европейских государствах. Истеблишмент Старого Света по-прежнему представляют русофобские ястребы, желающие продолжения конфликта до последнего украинца ради сохранения собственной власти», — сказал депутат.

По мнению Слуцкого, «русофобские ястребы» просто не в состоянии признать провалы в собственной политике в отношении России.

Французская газета Le Monde пишет, что поддержка Украины от стран Европы ослабевает. Отмечается, что главы европейских государств «хотят подтвердить свою приверженность Киеву», но после трех лет конфликта на Украине снижение поддержки со стороны ЕС становится очевидным.

Ранее эксперт оценил намерение Польши и Прибалтики заминировать границы с Россией.

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