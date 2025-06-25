Ушаков высказался о предстоящих встречах Путина на саммите ЕАЭС

Ушаков не исключил встречи Путина с Лукашенко и Мирзиеевым на саммите ЕАЭС

Отдельных двусторонних встреч у президента России Владимира Путина в ходе саммита ЕАЭС не запланировано, однако глава государства может провести неформальные переговоры. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, нельзя исключать, что глава государства отдельно пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«В частности, и с хозяином он, конечно, подробно поговорит, для этого будут возможности. Не исключено, что отдельно переговорит и с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Когда люди собираются, то всегда могут отойти в сторонку, провести отдельные беседы, как говорится, «на ногах»», — отметил Ушаков.

О том, что Путин на предстоящей неделе поедет в Белоруссию для участия в саммите ЕАЭС сообщал журналист ВГТРК Павел Зарубин 22 июня. По его данным, во время визита российский лидер проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров и встретится с выпускниками военных вузов.

Ранее Пашинян отказался лично присутствовать на форуме ЕАЭС.