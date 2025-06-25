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Эксперт назвал последствия ответного удара Ирана по ядерным объектам Израиля

Журналист Садовников: из-за радиации могут пострадать не только Иран и Израиль
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Vahid Salemi/AP

Журналист-расследователь Александр Садовников в интервью Tsargrad.tv объяснил, что произойдет, если Иран, после атаки на его ядерные объекты, нанесет ответный удар по аналогичным в Израиле. Он обратил внимание, что у еврейского государства тоже есть уязвимое место, а именно — научный центр в районе города Димона.

«Там находится исследовательский реактор, на котором был наработан плутоний для всех израильских атомных боезарядов. По разным оценкам, у Израиля может быть от 150 до 300 ядерных зарядов, а может, и больше», — отметил Садовников.

По его словам, на этом объекте также хранится отработанное ядерное топливо, объемы которого сопоставимы с теми, что находятся на Бушерской АЭС в Иране. Димона при этом расположена всего в 115 км от Тель-Авива.

«Если Иран нанесет удар по этому исследовательскому центру, пострадает не только Израиль. Даже легкий ветер может принести радиацию в Сирию», — добавил журналист.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

Утром 24 июня Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Ранее в Иране подтвердили, что ядерные объекты страны сильно повреждены.

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