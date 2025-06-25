Оппоненту Пашиняна предъявили обвинение в терроризме

Архиепископу Баграту, политическому оппоненту премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

По словам юриста, архиепископу также предъявлены обвинения по статья о беспорядках и узурпации власти.

25 июня следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

В Telegram-канале «Священной борьбы» также сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартирах сторонников движения и в доме Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении архиепископа, Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Ранее в Кремле прокомментировали задержания в Армении представителей духовенства и оппозиции.