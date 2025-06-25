Эксперт оценил намерение Польши и Прибалтики заминировать границы с РФ

Военэксперт Шаландин: странам Балтии и Польше нет смысла минировать границы с РФ

Военный эксперт, офицер запаса Олег Шаландин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал намерение Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии заминировать границы с Россией. По его мнению, идея звучит внушительно только на словах.

«Районы суши, по которым проходят наши государственные границы с соседями, теоретически заминировать, конечно, можно. Смысла практического я пока не вижу. Более того, у них нет такого количества противотанковых, противопехотных мин, чтобы создать уверенную хорошую полосу минирования», — сказал Шаландин.

Он добавил, что на севере, в районе Карелии, достаточно зыбких грунтов, которые минировать бессмысленно.

Как сообщает британская газета The Telegraph, выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин объясняется желанием этих стран создать «новый железный занавес» на границе с Россией.

Отмечается, что при необходимости граничащие с РФ страны НАТО «засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин».

Ранее Литва развернула военный лагерь у границы с Белоруссией.