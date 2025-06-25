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Второй визит Трампа в Британию запланирован на этот год

Второй госвизит Трампа в Великобританию состоится в этом году
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Kevin Lamarque/Reuters

Второй государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию состоится в этом году. Об этом сообщил представитель Букингемского дворца, официальной резиденции короля Великобритании Карла III, передает ТАСС.

Дата визита американского лидера пока не определена.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время посещения Белого дома в феврале сообщал о предстоящем визите Трампа в королевство.

Первый государственный визит республиканца в Великобританию состоялся в 2019 году во время его первого президентского срока. Политика принимала королева Елизавета II.

В марте Трамп признался в любви к королю Карлу III, комментируя публикацию в британской прессе о возможном предложении Лондона сделать США ассоциированным членом Содружества наций.

В мае в Саудовской Аравии подготовили передвижной Макдональдс специально для президента США.

Ранее Зеленский прибыл в Британию обсуждать оборонное сотрудничество.

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