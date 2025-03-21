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Трамп заявил, что любит Карла III

Трамп заявил, что любит Карла III за идею принять США в Содружество наций
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Brian Snyder/Reuters

Дональд Трамп признался в любви к королю Карлу III, отреагировав таким образом на публикацию в британской прессе о возможном предложении Лондона сделать США ассоциированным членом Содружества наций. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я люблю короля Карла», – написал Трамп, охарактеризовав идею монарха как «неплохую».

Содружество наций объединяет 56 независимых государств, исторически связанных с Великобританией, с общей численностью населения более двух миллиардов человек. Британский монарх традиционно занимает пост главы Содружества.

В ходе визита в США 27 февраля британский премьер-министр, Кир Стармер, вручил Дональду Трампу личное послание от короля Карла III с приглашением на государственный визит в Великобританию. Трамп, приняв приглашение, подтвердил намерение посетить Соединенное Королевство в ближайшее время. Позже Трамп заявил, что супруга премьер-министра Великобритании Кира Стармера является красивой женщиной.

Ранее фото Карла III с Зеленским изменило отношение Трампа к Британии.

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