СМИ узнали, в каком контексте упоминается Россия в коммюнике НАТО

Telegraph: в коммюнике НАТО не упоминаются действия России по Украине

В итоговом коммюнике стран НАТО на саммите в Гааге не упоминаются действия России по ситуации на Украине. Это следует из текста, опубликованного британской газетой The Daily Telegraph.

По данным издания, в документе упоминаются обязательства стран НАТО по дальнейшему предоставлению Украине военной помощи. В тексте отмечается, что безопасность этой страны напрямую влияет на безопасность членов альянса.

«[Обязательства] будут включать прямые взносы на цели украинской обороны и ее оборонной промышленности при расчете трат союзников на оборону», приводит газета фрагмент коммюнике.

При этом Россия в документе все-таки упоминается, но в контексте не украинского конфликта, а как страна, которая якобы представляет угрозу для евро-атлантической безопасности.

Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса до 5% от ВВП.

До этого The Daily Telegraph выяснила, что в коммюнике НАТО не говорится о перспективах вступления Украины в блок. Также, по данным издания, страны НАТО намерены «смягчить» враждебную риторику в адрес России в своем итоговом заявлении на саммите.

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