Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал ситуацию с задержанием священников в Армении. По его мнению, власти республики «объявили войну священноначалию Армянской Апостольской церкви».

«Антихристианская сущность глобалистского режима [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна очевидна. Сразу после ереванского майдана 2018 года он начал нападки на Армянскую Церковь. Оскорбления ее Католикоса, выступления против духовной близости Армении и России», — отметил Малофеев.

Он добавил, что армянская верхушка сейчас «идет по антихристианскому, кровавому, дьявольскому пути [украинского лидера Владимира] Зеленского.

25 июня следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

В Telegram-канале «Священной борьбы» также сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартирах сторонников движения и в доме Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении архиепископа, Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Ранее в Госдуме заявили, что Пашинян попал в неловкую ситуацию.