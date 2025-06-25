Высказывание главы Европейского командования ВС США генерал-лейтенанта и верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о возможной победе Украины в конфликте является ошибочным. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«[Гринкевич] берет пример с президента Трампа, который «победил» в конфликте между Израилем и Ираном. Иран победил Израиль, Израиль — Иран, а США победили весь мир. Они все друг друга побеждают и радуются», — заявил Колесник.

По его словам, американский лидер задал такое направление, что сейчас «все чудят». Американские военные «очень сильно обшибаютcя», делая подобные заявления о конфликте на Украине. Точно так же они могут просчитаться и с последствиями СВО, указал депутат.

Накануне генерал-лейтенант Алексус Гринкевич допустил победу Украины над Россией. Он отметил, что украинцы проделали невероятную работу по защите своей страны, заставляя Россию добиваться лишь незначительных успехов огромной ценой. И США, по его словам, должны продолжать помогать Украине.

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