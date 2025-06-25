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В МИД РФ рассказали, какие методы предпочитает Россия в ситуации с Украиной

Лавров: РФ отдает предпочтение дипломатии в ситуации вокруг Украины
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений заявил, что Россия отдает предпочтение методам дипломатии в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва была вынуждена «принять военные и военно-технические меры» в отношении Украины только после того, как все мирные политические средства регулирования украинского кризиса были исчерпаны.

«Тем не менее мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии», — поделился Лавров.

Он добавил, что урегулирование украинского конфликта возможно только путем переговоров, а для этого необходимо устранить первопричины кризиса

До этого Лавров говорил, что действия РФ на Украине не зависят от того, «завязнут» ли США на Ближнем Востоке.

Он уточнил, что, по мнению некоторых экспертов, более глубокое вовлечение США в конфликт на Ближнем Востоке может больше разочаровать президента США Дональда Трампа в его украинском коллеге Владимире Зеленском, но для России это не имеет особого значения.

Ранее Лавров рассказал о процессе нормализации отношений РФ и США.

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