«Агентство дискредитировало себя»: в Госдуме оценили разрыв Ирана с МАГАТЭ

Решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ не вызывает удивления, поскольку агентство «дискредитировало себя», не осудив израильские удары. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Белик.

«Решение парламента Ирана об одобрении законопроекта о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии закономерно и связано с желанием защитить себя после вооруженной агрессии Израиля. Атаки Израиля показали, что безопасность ядерных объектов страны не была защищена гарантией со стороны МАГАТЭ, кроме того, израильские удары по объектам не были подвержены агентством осуждению, не прозвучало и каких-либо слов в защиту иранской ядерной программы, то есть агентство фактически дискредитировало себя в данной ситуации. После ударов специалисты МАГАТЭ скорее оценивали степень попадания снарядов, чем нанесенные убытки. Так что данное решение Ирана не вызывает удивления», — сказал он.

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества МАГАТЭ. Согласно документу, установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ будут приостановлены до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие законопроекта о приостановлении сотрудничества с наблюдательным органом ООН по ядерной программе стало прямым следствием «неспровоцированной атаки Израиля».

Ранее СМИ сообщили, что США не уничтожили ядерную программу Ирана.