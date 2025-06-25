Песков прокомментировал приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие законопроекта о приостановлении сотрудничества с наблюдательным органом ООН по ядерной программе стало прямым следствием неспровоцированной атаки Израиля.

По его словам, репутация МАГАТЭ серьезно пострадала в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а случившаяся ситуация не могла не вызвать обеспокоенность в Тегеране.

«Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения [Израиля] на Иран, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что несмотря на выход Ирана из партнерства с организацией, существуют контакты между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за ситуацией.

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества МАГАТЭ. Согласно документу, установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ будут приостановлены до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

Ранее СМИ сообщили, что США не уничтожили ядерную программу Ирана.