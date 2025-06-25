На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Омбудсмен рассказала, как Киев «обрабатывает» семьи российских военнопленных

Москалькова: Украина ведет деструктивную работу с семьями пленных бойцов СВО
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Киев проводит «мощную работу» с российскими военнопленными и их семьями, чтобы посеять чувство вины за участие в специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит ТАСС.

«Мы получаем информацию в том числе и в беседе с нашими ребятами возвращающимися и с их семьями, какая мощная работа ведется с семьями наших пленных с той стороны», — сказала омбудсмен на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ Приволжского федерального округа.

По ее словам, украинская сторона пытается посеять чувство вины за участие в СВО, а также возбудить чувство благодарности за якобы помощь пленным. Москвалькова подчеркнула, что для восстановления героического образа в глазах матерей и жен бойцов приходится «перевернуть их сознание».

До этого Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что при содействии управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета красного креста (МККК) удалось разыскать более 3,5 тысячи без вести пропавших в ходе СВО.

Ранее Москалькова предложила расширить сеть реабилитационных центров для участников СВО.

Все новости на тему:
Обмены пленными с Украиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами