Омбудсмен рассказала, как Киев «обрабатывает» семьи российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Киев проводит «мощную работу» с российскими военнопленными и их семьями, чтобы посеять чувство вины за участие в специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит ТАСС.

«Мы получаем информацию в том числе и в беседе с нашими ребятами возвращающимися и с их семьями, какая мощная работа ведется с семьями наших пленных с той стороны», — сказала омбудсмен на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ Приволжского федерального округа.

По ее словам, украинская сторона пытается посеять чувство вины за участие в СВО, а также возбудить чувство благодарности за якобы помощь пленным. Москвалькова подчеркнула, что для восстановления героического образа в глазах матерей и жен бойцов приходится «перевернуть их сознание».

До этого Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что при содействии управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета красного креста (МККК) удалось разыскать более 3,5 тысячи без вести пропавших в ходе СВО.

Ранее Москалькова предложила расширить сеть реабилитационных центров для участников СВО.