В Израиле заявили, что пока рано делать выводы о результатах ударов США по Ирану

Израиль «не испытывает разочарования» результатами ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

Израильские службы разведки на данный момент еще не пришли к выводу относительно того, какой ущерб потерпел Иран от американских ударов. При этом израильский чиновник отметил, что в Тель-Авиве не считают, что в операции США были какие-то ошибки, и нет указаний на то, что противобункерные авиационные бомбы не сработали.

Собеседник портала добавил, что в настоящий момент рано делать выводы, к которым пришли в докладе разведывательного управления минобороны США. Накануне ряд СМИ США, включая MSNBC и CNN, сообщили со ссылкой на указанный доклад, что удары по Ирану не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, по предварительной оценке американской разведки, лишь «отбросили» ее развитие на несколько месяцев.

Белый дом эти сообщения опроверг, а президент США Дональд Трамп назвал телеканалы MSNBC и CNN «мразями» и «мусором» и обвинил их в распространении фейковых новостей.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп на саммите НАТО положительно отозвался о прекращении огня на Ближнем Востоке.