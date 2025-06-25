В Кремле не смогли прокомментировать слова Трампа о статье устава НАТО

Песков сообщил, что не видел заявления Трампа о пятой статье устава НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели комментарии главы США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО.

«Нет, честно говоря, я их (заявления. — прим. ред.) не видел, поэтому я не могу ничего прокомментировать в этой связи», — сказал представитель Кремля.

24 июня президент США заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье устава НАТО зависит от того, какого определения придерживаться.

Газета Financial Times позднее написала, что слова Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит объединения в Гааге.

В пятой статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну– члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Трамп предостерег Иран от обогащения урана.