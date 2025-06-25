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Трамп своими словами поставил под угрозу саммит НАТО в Гааге

FT: слова Трампа о статье 5 НАТО поставили под угрозу саммит альянса в Гааге
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Carlos Barria/Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о пятой статье НАТО поставили под угрозу саммит альянса в Гааге, пишет газета Financial Times (FT).

Трамп не дал прямого ответа на вопрос, следует ли он принципу коллективной безопасности, отраженному в данной статье, заявив, что это зависит «от того, какого определения вы придерживаетесь».

«Саммит зависит от того, какое решение примет Трамп. Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли защищать Европу», — поделился один из собеседников издания.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

При этом предстоящий саммит пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа.

Ранее сообщалось, что страны НАТО могут увеличить инвестиции в оборону.

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