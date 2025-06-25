Трамп рассказал о прогрессе в ситуации вокруг Украины

Трамп заявил, что видит прогресс в ситуации вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге заявил, что видит прогресс в ситуации вокруг украинского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

«Думаю, прогресс есть», — сказал он.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что страны Европейского союза прилагают усилия, чтобы Соединенные Штаты не потеряли интерес к конфликту на Украине.

До этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что глава Белого дома должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в США заявили о срыве Европой усилий Трампа по миру на Украине.