Евросоюз пытается убедить Трампа продолжать поддерживать Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Евросоюза прилагают усилия, чтобы США не потеряли интерес к конфликту на Украине. Его слова приводит Independent.

По его словам, речь идет не просто о региональном конфликте, а о безопасности евроатлантического пространства.

«Удерживать американцев на борту, когда речь идет об Украине, это важно, потому что здесь на карту поставлено больше, чем региональный конфликт», — заявил Писториус.

По словам министра, поддержка США является ключевой не только из-за масштабов военной помощи, но и в качестве сигнала для партнеров в НАТО. Евросоюз продолжает работать, чтобы «Вашингтон» не отступил, заверил Писториус.

До этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге в среду, 25 июня.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа».