В Армении задержаны еще два оппозиционных священника

В Армении задержали еще нескольких оппозиционеров, среди которых два священника

В Армении задержаны еще несколько представителей оппозиции, среди которых оказались два священнослужителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Арутюняна, адвоката задержанного ранее архиепископа Баграта Галстаняна.

«Кроме архиепископа Баграта также задержали, священнослужителей Грайра и Мовсеса. Их статус считают уже как задержанные», — сообщил он журналистам у дома Галстаняна.

Кроме того, депутат парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» (Айастан) Гегам Манукян своих соцсетях сообщил о задержании члена Верховного органа АРФД Армении Игоря Саркисяна.

До этого стало известно, что следственный комитет Армении обвинил лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, правоохранительные органы таким образом предотвратили захват власти в Армении.

Ранее правозащитников Армении призвали защитить людей от действий властей.