Тема увеличения расходов на оборону будет главной на саммите НАТО в Гааге

Странам — членам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону в свете сохраняющейся «угрозы со стороны России». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте журналистам перед встречей с мировыми лидерами на саммите НАТО в Гааге, передает Reuters

«Учитывая долгосрочную угрозу со стороны России, а также масштабное наращивание военных сил в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные действия на Украине, действительно важно, чтобы мы тратили больше», — сказал генсек.

По его словам, тема увеличения расходов на оборону будет главной в повестке дня на предстоящем саммите.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

При этом предстоящий саммит пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа.

Ранее президент США Дональд Трамп своими словами поставил под угрозу саммит НАТО в Гааге.