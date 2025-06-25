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Глава МИД Украины ждет «жестких санкций» от ЕС против России

Сибига призвал к жестким санкциям, которые ударят по военному бюджету России
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна ожидает от Евросоюза мощных санкций против России, которые могут ударить по «военному бюджету» страны. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х после встречи с главой евродипломатии Каей Каллас.

«Мы обсудили дальнейшие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию. Мы ожидаем, что они будут действительно жесткими и нанесут ущерб военному бюджету Путина», — написал Сибига.

Он также напомнил о необходимости продвижения процесса вступления Украины в ЕС, поскольку республика выполнила все необходимые требования и «блокирование процесса одной страной неприемлемо».

До этого Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран-членов объединения заявила, что 18-й пакет санкций против России рассчитывают одобрить до конца недели. О начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций Каллас объявила сразу после утверждения советом ЕС предыдущего пакета в мае. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира». Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России в мае.

Ранее стало известно, что Словакия готова поддержать санкции против России, но с нюансом.

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