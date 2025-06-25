Историк рассказал, чем опасен корейский сценарий для украинского конфликта

Историк Асмолов: корейский сценарий на Украине станет лишь передышкой для Киева

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов рассказал «Ленте.ру», что «корейский сценарий» станет лишь передышкой для Киева и не решит первопричин конфликта.

Эксперт уточнил, что под «корейским сценарием» чаще всего понимается проведение демаркационной линии, создания вокруг нее демаркационной зоны и последующего подписания соглашения о прекращении огня.

«СВО отличается от корейской войны по происхождению, международному контексту и интенсивности. Некоторые уроки можно извлечь, но механическое заимствование модели перемирия не принесет результатов», — отметил Асмолов.

Он добавил, что «корейский сценарий» для конфликта на Украине контрпродуктивен, так как рискует лишь отсрочить эскалацию.

До этого американская газета The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа может предложить Украине вариант урегулирования, напоминающий корейский сценарий решения конфликта.

Ранее новый командующий ВС США в Европе заявил о возможной победе Украины.