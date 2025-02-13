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В США назвали возможный вариант решения конфликта на Украине

WP: Белый дом может предложить Украине корейский вариант решения конфликта
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Александр Кряжев/РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа может предложить Украине вариант урегулирования, напоминающий корейский сценарий решения конфликта. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Администрация (Трампа. – прим. ред.) предполагает прекращение огня вдоль линии контроля, которая примерно соответствует нынешнему 600-мильному фронту. (Шеф Пентагона Пит. – прим. ред.) Хегсет отметил, что «необходим надежный международный надзор за линией соприкосновения». Такой подход напоминает линию перемирия, которая положила конец Корейской войне», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Украина хотела бы большего от администрации Трампа — в частности, убедительного обязательства США поддержать европейские миротворческие силы.

До этого американская газета The New York Times писала, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вызвал опасения на Украине, что Киев «оттеснят на обочину» переговорного процесса по решению конфликта.

Ранее в США подсчитали, сколько Европа заплатит для защиты Украины.

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