Стало известно о сотнях задержанных в Иране по подозрению в сотрудничестве с Израилем

Fars: в Иране задержали 700 человек по подозрению в сотрудничестве с Израилем

Иранские правоохранители с начала вооруженного конфликта с Израилем задержали не менее 700 человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы. Об этом сообщает агентство Fars.

По его данным, больше всего задержаний зафиксировали в провинциях Исфахан, Керманшах, Фарс, Хузестан и Лорестан.

Накануне премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израилю удалось покончить с ядерной программой Ирана.

24 июня президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

В ночь на 22 июня Трамп сообщал, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Ранее Трамп заявил, что CNN и NYT дискредитируют американские удары по ядерным объектам Ирана.