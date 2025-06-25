В ЕС заявили, что Трамп не предупреждал лидеров стран ЕС об атаке по Ирану

Президент США Дональд Трамп не предупреждал заранее лидеров стран ЕС о решении атаковать Иран. Об этом пишет газета Politico.

«Трамп не предупредил европейских лидеров перед тем, как санкционировать удары (бомбардировщиков. — «Газета.Ru») B-2 по ядерным объектам Ирана. Хотя на прошлой неделе на саммите G7 в Канаде он оставил у лидеров ощущение, что склоняется к такой атаке», — говорится в публикации.

До этого газета New York Times писала, что утечка доклада американской военной разведки об эффективности атаки по ядерным объектам Ирана омрачила триумф президента США Дональда Трампа на проходящем саммите НАТО.

24 июня телеканал CNN, ссылаясь на доклад военной разведки США, сообщил, что американские удары не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана. В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подобные сообщения являются ложью.

Ранее в России заявили об «особой тревоге» после ударов США по Ирану.