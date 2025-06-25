Постпред России при ООН назвал действия США и Израиля посягательствами на авторитет ДНЯО

Небензя: США и Израиль посягнули на авторитет ДНЯО и право Ирана на мирный атом

Действия Соединенных Штатов и Израиля являются опаснейшим посягательством на авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и право Ирана на мирное использование атомной энергии, заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что США и Израиль прямо нарушили Устав ООН, резолюции ее Совета Безопасности, Устав МАГАТЭ и профильную резолюцию Генеральной конференции агентства. Они посягнули на авторитет ДНЯО, в частности на гарантированное право Ирана на использование атомной энергии в мирных целях, и ударили по режиму нераспространения.

Небензя заявил, что Иран подвергся неспровоцированной агрессии, в результате чего весь мир оказался на грани масштабной ядерной катастрофы. Россия, подчеркнул постпред, решительно осуждает атаки по территории Ирана, включая инфраструктуру мирного атома, которая находится под гарантиями МАГАТЭ.

23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия настаивает на праве всех стран на развитие мирной атомной отрасли.

Ранее Иран заявил, что продолжит обогащение урана.