В Нидерландах подвергли критике выступление Зеленского в парламенте страны

Выступление украинского президента Владимира Зеленского в нижней палате парламента Нидерландов противоречит вековой традиции нейтралитета законодательного органа страны. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава правой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде.

Политик подчеркнул, что за всю историю Нидерландов лишь Зеленскому, как главе иностранного государства, дали возможность выступить в парламенте. Боде отметил, что национальный парламент должен оставаться местом, где рассматриваются исключительно внутренние вопросы, и на него не должно оказываться никакое давление извне.

По мнению политика, решение властей страны организовать выступление украинского президента в парламенте свидетельствует о присоединении Нидерландов к военной риторике и демонстрирует отход от дипломатических путей урегулирования конфликта.

В знак протеста депутаты от FvD не присутствовали на заседании парламента во время выступления Зеленского.

18 июня сообщалось, что Зеленского пригласили на саммит НАТО в Нидерландах без официальных встреч с лидерами стран — участниц Североатлантического альянса.

Ранее в Нидерландах раскрыли содержание нового пакета помощи Украине.