Зеленского пригласили на саммит НАТО «с дипломатическим понижением в должности»

Times: Зеленского пригласили на саммит НАТО без официальных встреч с лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит НАТО, но «с дипломатическим понижением в должности». Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, это связано с тем, что организаторы саммита стремятся создать комфортные условия для президента США Дональда Трампа, чтобы не вызвать его раздражения. Это позволит лидерам стран НАТО провести диалог с американским президентом в конструктивном ключе.

Как пишет The Times, у Зеленского нет запланированных официальных встреч с главами государств альянса. Единственное официальное мероприятие, на котором должен присутствовать глава Украины, это ужин для лидеров, который организует король Нидерландов Виллем-Александер.

Саммит состоится на следующей неделе, 24–25 июня, в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Сибига заявил, что Зеленский посетит саммит НАТО в случае решений по Украине.