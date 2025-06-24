В Нидерландах раскрыли содержание нового пакета помощи Украине

Нидерланды выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере €175 млн. Об этом заявил глава минобороны страны Рубен Брекелманс в соцсети Х.

«Я объявляю о новом пакете [помощи Украине] на 175 миллионов евро», — написал министр.

Он уточнил, что в него входят радиолокационные системы и беспилотники. Также Нидерланды направят Вооруженным силам Украины (ВСУ) 100 дополнительных радаров для обнаружения российских дронов и транспортные средства для перевозки пострадавших.

Как уточнил Брекелманс, в этот пакет также входят €80 млн на покупку дополнительных беспилотников.

23 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Евросоюз и Канада до конца 2025 года поставят Украине вооружений на общую сумму €35 млрд. Он отметил, что сначала речь шла о €20 млрд, однако позже страны-союзники Киева решили увеличить эту сумму.

До этого стало известно, что конгрессмены-республиканцы, которые раньше голосовали за военную помощь Украине, отказались поддерживать выделение новых средств США Киеву. Отмечается, что попытки демократов включить в военный бюджет США «скромные $300 млн» для нужд ВСУ потерпели неудачу.

Ранее Зеленский заявил о планах обсудить с Трампом сокращение помощи Украине.