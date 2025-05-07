Януковича и Асада не позвали на парад в Москве

Песков сообщил, что Януковича и Асада не собирались звать на парад Победы

Кремль не планирует приглашать бывших лидеров государств, которые живут в России, в Москву на парад в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

«Нет, таких планов не было», — сказал Песков.

В феврале 2014 года после «Евромайдана» на Украине Россия приняла несколько десятков высокопоставленных украинских чиновников и бизнесменов — с семьями и домашним персоналом. Как рассказывал в 2023 году бежавший в Россию экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, бывший президент Украины Виктор Янукович живет в Подмосковье и, помимо недвижимости недалеко от Москвы, владеет крупнейшим охотничьим хозяйством в Сочи.

В декабре, после того, как антиправительственные группировки в Сирии вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада, экс-лидер страны вместе с членами семьи прибыл в Москву. В Кремле сообщили, что Владимир Путин лично принял решение предоставить ему убежище.

До этого помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что 9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР. Некоторые страны, например Северная Корея, будут представлены на уровне послов.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов ранее сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств.