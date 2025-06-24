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Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО

NOS: Трамп прилетел в Гаагу с развязанными шнурками и в кепке USA
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Mike Segar/Reuters

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Схипхоп в Нидерландах. Трансляцию прибытия главы Белого дома вела телерадиокомпания NOS.

Самолет американского президента приземлился в аэропорту после 19:30 по местному времени. Отмечается, что Трамп вышел на трап в белой кепке с надписью USA и в обуви с развязанными шнурками.

Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Портал Barron сообщил, что Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июня в Гааге на полях саммита НАТО. Ожидается, что украинский лидер обсудит с главой Белого дома возможность введения санкций против РФ, а также закупок Украиной оружия у США. По данным журналистов, встреча пройдет в «ранний полдень».

Ранее в Гааге началась демонстрация против саммита НАТО.

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