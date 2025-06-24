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В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о нападении на НАТО

Депутат Чепа: высказывания Зеленского о нападении России на НАТО абсурдны
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Все прекрасно понимают, что слова президента Украины Владимира Зеленского абсурдны, и за ними стоит лишь желание реализовать собственные интересы. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Украинский лидер в ходе саммита НАТО заявил, что РФ якобы планирует напасть на страны альянса. При этом президент Украины не предоставил каких-либо доказательств в пользу своего заявления.

По словам депутата, подобные высказывания рассчитаны на давление. Он добавил, что украинская сторона таким образом пытается добиться помощи от НАТО.

«За этим ничего не стоит, кроме реализации собственных интересов внутри определенных европейских стран, лоббирования компаний, которые производят оружие, либо энергетических компаний, которые решают свои интересы. А так, это абсурд, глупые заявления Зеленского», — отметил Чепа.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет. По его словам, экономика РФ «уже на 100% переведена на военный режим». На этом фоне Рютте призвал форсировать милитаризацию европейской экономики.

Ранее Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о коллективной обороне в НАТО.

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