Генсек НАТО рассказал, сколько альянс будет готовиться к конфликту с Россией

Генсек Рютте: НАТО будет готовиться к конфликту с Россией от трех до пяти лет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен готовиться к конфликту с Россией в течение трех-пяти лет. Его слова приводит ТАСС.

«Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые, хотя ее экономика в 25 меньше всех экономик НАТО», — заявил он.

По его словам, российская экономика «уже на 100% переведена на военный режим» и призвал форсировать милитаризацию европейской экономики.

«В настоящий момент Россия не может атаковать НАТО, однако в течение трех-пяти лет она сможет сделать это», — утверждает Рютте.

Также он заявил, что Россия остается для альянса самой большой угрозой, однако в организации принимают во внимание и опасности от других стран. Он отметил, что НАТО уделяет евроатлантическому региону основное внимание, однако альянсу нужно быть в курсе и того, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе.

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