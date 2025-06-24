Президент Сербии заявил об угрозах протестов в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса из-за приостановки экспорта боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что находится под большим давлением как извне, так и внутри республики. Ряд людей докладывают о ситуации американцам и англичанам, другие — русским, но никто из них не думает о Сербии, утверждает Вучич.

По словам президента республики, после решения о прекращении продажи боеприпасов за границу ему сообщили, что в июле пройдут протесты на предприятиях, «чтобы показать, что экспортировать нужно».

Вучич считает, что СМИ заинтересованы в вопросе экспорта боеприпасов, потому что «желают Сербии зла».

23 июня Вучич заявил, что сербские власти прекратили продажу боеприпасов за границу, теперь для экспорта требуются «особые решения».

В мае российская разведка заявила, что Сербия снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет.

Ранее Вучич рассказал, какой вред Сербии нанесли протесты весной 2025 года.