На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич рассказал, какой вред Сербии нанесли протесты весной 2025 года

Вучич заявил, что протесты нанесли ущерб Сербии из-за отъезда тысяч студентов
close
Djordje Kojadinovic/Reuters

Протесты, которые сотрясали Белград и другие города весной 2025 года, нанесли ущерб Сербии из-за отъезда тысяч студентов из страны. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

Он сообщил, что не менее нескольких тысяч студентов, которые принимали участие в протестах, уехали из Сербии в Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию.

«Не забывайте, что их программа с самого начала и до сегодняшнего дня укладывается в несколько слов. В несколько слов, которые продвигали оппозиция и бывший режим. Организаторы блокад полностью это восприняли, а эти слова звучат так: «Сербия должна остановиться». Вся их политика свелась к тому, что Сербия должна остановиться», — подчеркнул Вучич.

Он также осудил то, как протестующие похвалялись тем, что своими действиями они нанесли ущерб Сербии — Вучич считает, что нормальный человек никогда не будет ставить это себе в заслугу.

В мае Александар Вучич заявил о предпринятой в ходе протестов попытке цветной революции с целью насильственного свержения власти.

Ранее Вучич рассказал о давлении Европы на Сербию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами