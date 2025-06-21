Вучич рассказал, какой вред Сербии нанесли протесты весной 2025 года

Протесты, которые сотрясали Белград и другие города весной 2025 года, нанесли ущерб Сербии из-за отъезда тысяч студентов из страны. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

Он сообщил, что не менее нескольких тысяч студентов, которые принимали участие в протестах, уехали из Сербии в Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию.

«Не забывайте, что их программа с самого начала и до сегодняшнего дня укладывается в несколько слов. В несколько слов, которые продвигали оппозиция и бывший режим. Организаторы блокад полностью это восприняли, а эти слова звучат так: «Сербия должна остановиться». Вся их политика свелась к тому, что Сербия должна остановиться», — подчеркнул Вучич.

Он также осудил то, как протестующие похвалялись тем, что своими действиями они нанесли ущерб Сербии — Вучич считает, что нормальный человек никогда не будет ставить это себе в заслугу.

В мае Александар Вучич заявил о предпринятой в ходе протестов попытке цветной революции с целью насильственного свержения власти.

Ранее Вучич рассказал о давлении Европы на Сербию.