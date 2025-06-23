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Депутат Журавлев: у России нет задачи открыть второй фронт в Иране

В Госдуме заявили, что Россия не должна потерять Иран — союзника-ветерана
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Между Москвой и Тегераном заключен договор о стратегическом сотрудничестве, но задачи «открыть второй фронт» у России нет, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он ответил на вопрос, может ли Россия стать «неожиданным союзником» Ирана в противостоянии с Израилем и США.

«Россию сложно назвать неожиданным союзником Ирана – наше взаимодействие вполне закономерно. Мы давно и плодотворно работаем вместе — и в военной сфере, включая поставки разного рода техники и технологии – недаром иранские БПЛА «Шахед» и российские «Герани» все равно что близнецы-братья. Во многих странах у Ирана есть собственные прокси-подразделения, — такие как йеменские хуситы или ливанская «Хезболла» — их выступление на стороне Тегерана вполне вероятно. Кроме того, свои интересы на Ближнем Востоке есть и у Китая», — сказал он.

Журавлев рассказал, что Китай «только что» построил железную дорогу в Иран, собираясь сделать там крупный международный транспортный хаб.

«Я бы не исключал, что эту инфраструктуру КНР каким-то образом будет защищать – военными поставками или каким-то иным способом. Наша главная задача, конечно, не открыть второй фронт, нам и здесь хватает чем заниматься с Украиной, а именно важнейшим образом решить вопрос по урегулированию мирным путем, так чтобы сохранить и свое влияние на Ближнем Востоке, ну и не потерять союзника-ветерана», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал заявления Дмитрия Медведева о ядерном оружии для Ирана.

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