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Власти Финляндии заявили, что эпоха «стирания границ» ушла

Погранслужба Финляндии: эпоха стирания границ ушла
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Алексей Даничев/РИА Новости

Руководитель оперативного управления пограничной службы Финляндии Самуэль Сильянен заявил Reuters, что эпоха «стирания границ» ушла в прошлое.

По его словам, решение финских властей закрыть сухопутную границу с Россией оказало «очень большое влияние» на жителей приграничных территорий в обеих странах.

«Мы ... перешли от эпохи стирания границ к эпохе их повторного возведения», — отметил Сильянен.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Финляндия в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готовит на август 2025 года «междусобойчики».

По его словам, такие мероприятия Финляндия готовит по случаю 50-летия Хельсинкского заключительного акта. Лавров обвинил руководителей секретариата ОБСЕ и председателей организации из числа стран НАТО и Европейского союза в нарушении принципа консенсуса.

Ранее финские силовики поймали на границе мужчину, который съездил в Россию и вернулся.

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