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На Западе заявили, что Великобритания утратила влияние на США

Politico: удар США по Ирану поставил под сомнение влияние Лондона на Вашингтон
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Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Американские ракетные удары по Ирану поставили под сомнение степень влияния Великобритании на США и решения президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Автор статьи отмечает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер «отчаянно пытался» быть на стороне Трампа, однако это не возымело эффекта, когда Соединенные Штаты ударили по иранским ядерным объектам.

В частности, на встрече стран «Большой семерки» (G7) в июне Стармер уверенно утверждал, что Трамп не планирует бить по Ирану. Также 20 июня британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и посланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом заявил, что американский лидер предпочитает заключить мировую сделку, нежели нанести удар.

Несмотря на позицию Лондона, спустя два дня американские военные выпустили ракеты по ядерным объектам Ирана.

Упадок влияния Великобритании также можно заметить в рамках работы «евротройки» (Британия, Франция, Германия), у которой была весомая роль в заключении сделки по иранскому атому в 2015 году. Переговоры евротройки с Ираном, состоявшиеся за два дня до удара США, потерпели крах и не принесли никакого результата, говорится в статье.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее Британия впервые вывезла подданных из Израиля после эскалации с Ираном.

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