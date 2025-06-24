В Грузии избрали нового генпрокурора

Парламент Грузии избрал нового генерального прокурора страны, которым стал Георгий Гваракидзе. Об этом сообщает Sputnik Грузия в своем Telegram-канале.

Кандидатуру Гваракидзе депутатам представил прокурорский совет. За кандидатуру Гваракидзе единогласно проголосовали 83 депутата парламента Грузии.

Гваракидзе сменил на посту Георгия Габиташвили, который ушел в отставку в начале июня текущего года. Гваракидзе ранее работал первым заместителем генпрокурора, занимал должности в прокуратуре с 2003 года.

В июне антикоррупционное бюро Грузии в судебном порядке затребовало данные о бенефициарах пяти крупных неправительственных организаций (НПО). Таким образом власти республики задействовали принятый в конце мая аналог американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) о регистрации иностранных агентов.

Ранее в Грузии призвали европейских послов уйти в отставку.