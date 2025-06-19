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Грузия впервые задействовала закон об иноагентах

Власти Грузии впервые задействовали закон об иностранных агентах
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РИА Новости

Антикоррупционное бюро Грузии в судебном порядке затребовало данные о бенефициарах пяти крупных неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщает газета «Взгляд». Таким образом власти республики задействовали принятый в конце мая аналог американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) о регистрации иностранных агентов.

Издание отмечает, что указанные НПО считаются аффилированными с радикальной оппозицией и публично выступают за смену властей в Грузии.

Если эти организации откажутся предоставить информацию об источниках финансирования, им грозит штраф до 10 тыс. лари (примерно $3,7 тыс.). При повторном отказе предусмотрено заключение на срок до пяти лет.

В Грузии закон об иноагентах, идентичный американскому FARA, вступил в силу 31 мая.

Нововведение распространяется как на организации, так и на физические лица. Нормативный акт начал действовать спустя 60 дней после опубликования на портале Законодательного вестника.

Реализацию закона будет контролировать Антикоррупционное бюро. Согласно документу, признать иностранным агентом могут организацию или физлицо, которые служат интересам иностранного государства или финансируются из-за рубежа. Под действие закона попадают и СМИ.

Ранее в Тбилиси рассказали о планах наемников с Украины свергнуть власти в Грузии.

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