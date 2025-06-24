В Госдуме отметили усилия России в достижении перемирия между Израилем и Ираном

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru» поприветствовал заключение перемирия между Израилем и Ираном и отметил усилия России в этом вопросе.

По его словам, США выступили в роли «ограничителя некоторых амбиций» Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Это стало существенным фактором установления мира, за что Россия всегда выступала, указал депутат.

«Мы понимаем, что регион взрывоопасный, понимаем, что накопилось огромное количество проблем и противоречий, в том числе межгосударственных. Есть противоречия национального, этнического характера внутри каждой конкретной страны, находящейся в этом регионе. Но, тем не менее, исходим из того, что существует очень серьезный потенциал для мирного разрешения такого рода противоречий», — заявил Новиков.

Он предположил, что Москва «еще не раз официально выступит», приветствуя шаги по остановке боевых действий. Россия и сама «предпринимала на этом направлении очень конкретные целевые усилия», подчеркнул парламентарий. И очень хорошо, что они дают конкретный результат, констатировал Новиков.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее в Иране заявили, что Израиль признал поражение.