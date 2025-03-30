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Лавров выразил озабоченность поведением генсека ООН

Лавров возмутился, что Гутерриш не упомянул Красную армию на памятной церемонии
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил глубокое беспокойство в связи со словами генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, усмотрев в них игнорирование роли Красной армии в освобождении Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью проекту «Без срока давности. Фронт без линии фронта» Лавров подчеркнул, что его обеспокоенность вызвано не личными качествами Гутерриша, а его должностью. По словам Лаврова, многолетний опыт работы в международных организациях обязывает генсека ООН неукоснительно следовать статье 100 Устава ООН, гарантирующей его независимость от государств и приверженность целям организации.

Лавров назвал «печальной тенденцией» молчание Гутерриша о Красной армии во время церемонии, посвященной 80-летию освобождения концлагеря, отметив, что памятная дата установлена в честь подвига советских солдат.

«Гутерриш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию, хотя День памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев», — подчеркнул дипломат.

В начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным прозвучавшее в Молдавии заявление о том, что, если бы не Красная армия в 1944 году, то «все были бы счастливее».

Ранее Мадуро напомнил о решающем вкладе Красной армии в победу над нацизмом.

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