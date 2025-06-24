Лавров рассказал о «вымаливании» перемирия для Украины

В настоящий момент страны Запада «вымаливают» для Украины перемирие без дополнительных условий, от чего украинский президент Владимир Зеленский категорически отказывался «пару лет назад». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС.

«Помните, как все начиналось? России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя. Кричали просто, до истерики. Через какое-то время лозунг сменился», — напомнил дипломат.

По его словам, позднее на Западе стали утверждать, что Россия не должна одержать победу на поле боя, а сейчас «вымаливают» немедленное перемирие без предварительных условий. То есть фиаско западной стратегии и тактики очевидно, но Европа по-прежнему пытается поддерживать Украину, добавил Лавров.

Также Лавров заявил, что Запад намерен под прикрытием налаживания военного производства на Украине непосредственно поставлять Киеву вооружение.

Ранее в США заявили, что Трамп «закончил игру» на Украине.