В МИД РФ рассказали, зачем Запад помогает Киеву наладить производство оружия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» рассказал, что Запад намерен под прикрытием налаживания военного производства на Украине непосредственно поставлять Киеву вооружение. Об этом сообщает ТАСС.

«Придумали такую схему, согласно которой якобы они [Германия] будут производить оружие на территории Украины, <...> это просто прикрытие для того, чтобы поставлять оружие из той же Германии и других европейских стран украинским вооруженным силам, ссылаясь на то, что это не поддержка, не накачка, а помощь в налаживании собственного производства — и много таких трюков реализуется», — поделился министр.

До этого газета The Times писала, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан».

Отмечается, что новая ракета может поражать цели на расстоянии 310 миль (498,9 км), при этом расстояние от российско-украинской границы до Москвы составляет 300 миль (482,8 км). «Сапсан» оснащен боевой частью массой 480 кг.

Ранее Зеленский выдал кадры запуска корейской ракеты за испытания ОТРК «Сапсан».